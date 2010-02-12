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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Нюрнберг
Боруссия М - Нюрнберг: обзор матча 12 февраля 2010
Боруссия М
12.02.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Нюрнберг
27'
Р. Колаутти
74'
Р. Фрэнд
47'
А. Буньяку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Нюрнберг
Желтая карточка
К. Матмур
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Х. Аранго
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Таварес
ГОЛ! 2:1!
Р. Фрэнд
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
Замена
К. Матмур
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:1!
А. Буньяку
Замена
М. Франтц
️️️️
М. Минтал
Замена
М. Риссе
️️️️
К. Айглер
ГОЛ! 1:0!
Р. Колаутти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Брауверс
24
Янчке
4
Данте
18
Аранго
4
Брэдли
8
Меувис
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
4-2-1-3
1
Шефер
33
Брено
31
Вольф
2
Дикмайер
22
Пинола
16
Оттль
25
Таварес
0
Минтал
21
Харистеас
10
Буньяку
8
Айглер
18
Аранго
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Аранго
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
25
Бобадилья
10
Матмур
10
Матмур
25
Бобадилья
8
Айглер
31
Риссе
31
Риссе
8
Айглер
0
Минтал
8
Франтц
8
Франтц
0
Минтал
25
Таварес
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
25
Таварес
Остались в запасе
Боруссия М
Нюрнберг
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Боруссия М - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Боруссия-Парк
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