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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия М
Нюрнберг - Боруссия М: обзор матча 12 сентября 2009
Нюрнберг
12.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
6'
П. Клюге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия М
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
А. Харистеас
️️️️
К. Айглер
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Х. Аранго
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Видошич
Замена
М. Ройс
️️️️
Р. Колаутти
Замена
Т. Бройх
️️️️
П. Клюге
Желтая карточка
К. Айглер
ГОЛ! 1:0!
П. Клюге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
АП
10
Дарио Видошич
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Боруссия М
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шефер
6
Нордтвейт
5
Марох
2
Дикмайер
22
Пинола
16
Юдт
31
Риссе
24
Клюге
0
Минтал
8
Айглер
10
Видошич
4-3-3
33
Хаймерот
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
20
Жорес
14
Маркс
8
Меувис
18
Аранго
10
Матмур
9
Колаутти
25
Бобадилья
24
Клюге
22
Бройх
22
Бройх
24
Клюге
8
Айглер
21
Харистеас
21
Харистеас
8
Айглер
10
Видошич
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Видошич
25
Бобадилья
27
Нойвилль
27
Нойвилль
25
Бобадилья
9
Колаутти
18
Ройс
18
Ройс
9
Колаутти
18
Аранго
9
Фрэнд
9
Фрэнд
18
Аранго
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия М
30
Александер Штефан
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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