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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 27 сентября 2009
Фрайбург
27.09.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
54'
М. Идриссу
72'
Я. Абдессадки
80'
Ю. Шустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
М. Муйджа
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
А. Глокнер
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 3:0!
Ю. Шустер
Замена
М. Ламиди
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
М. Меувис
ГОЛ! 2:0!
Я. Абдессадки
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Т. Бекманн
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Т. Маркс
ГОЛ! 1:0!
М. Идриссу
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
25
Мосес Ламиди
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
11
Крмас
5
Бучер
22
Ча Ду Ри
16
Макиади
0
Банович
23
Флум
6
Абдессадки
0
Идриссу
13
Бекманн
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
7
Сталтери
8
Меувис
14
Маркс
18
Аранго
18
Ройс
10
Матмур
25
Бобадилья
16
Макиади
10
Глокнер
10
Глокнер
16
Макиади
6
Абдессадки
23
Муйджа
23
Муйджа
6
Абдессадки
13
Бекманн
23
Шустер
23
Шустер
13
Бекманн
10
Матмур
25
Ламиди
25
Ламиди
10
Матмур
18
Ройс
4
Брэдли
4
Брэдли
18
Ройс
14
Маркс
9
Фрэнд
9
Фрэнд
14
Маркс
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
4
Оливер Барт
ЦЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
4
Оливер Барт
ЦЗ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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