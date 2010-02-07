Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 07 февраля 2010
Майнц
07.02.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
44'
Б. Свенссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Ч. Амри
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
Ф. Бакер
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
М. Фатхи
Замена
П. Херрманн
️️️️
Т. Маркс
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Шюррле
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
ГОЛ! 1:0!
Б. Свенссон
Замена
Ч. Амри
️️️️
Т. Хогланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Филип Троян
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
3-2-4-1
33
Мюллер
30
Фатхи
4
Новески
2
Свенссон
8
Забавник
2
Хогланд
20
Шюррле
8
Полански
19
Сото
14
Кархан
30
Бансе
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Колаутти
Амри
26
Бунгерт
26
Бунгерт
Амри
2
Хогланд
18
Амри
18
Амри
2
Хогланд
20
Шюррле
11
Салаи
11
Салаи
20
Шюррле
25
Бобадилья
11
Бакер
11
Бакер
25
Бобадилья
14
Маркс
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Маркс
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Майнц - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия М
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+