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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 28 ноября 2009
Боруссия М
28.11.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
6'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
М. Меувис
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
М. Хосе Бордон
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Х. Аранго
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Нойер
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Р. Фрэнд
Желтая карточка
Я. Моравек
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
К. Мориц
Замена
Я. Моравек
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЛП
18
Хуан Аранго
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Марсело Хосе Бордон
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ПЗ
13
Рафинья
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
26
Лукас Шмитц
ЦП
18
Кристоф Мориц
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
18
Ройс
9
Фрэнд
10
Матмур
4-4-2
1
Нойер
16
Вестерманн
5
Хеведес
32
Матип
5
Бордон
18
Мориц
11
Ракитич
26
Шмитц
13
Рафинья
22
Кураньи
8
Фарфан
18
Аранго
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Аранго
10
Матмур
8
Меувис
8
Меувис
10
Матмур
9
Фрэнд
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Фрэнд
11
Ракитич
30
Моравек
30
Моравек
11
Ракитич
8
Фарфан
90
Холтби
90
Холтби
8
Фарфан
18
Мориц
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
18
Мориц
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Карлос Минейру
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Карлос Минейру
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:25 (прямая)
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