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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 12 декабря 2009
Боруссия М
12.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
5 : 3
Завершен
Ганновер-96
15'
К. Хагги (АГ)
22'
Р. Фрэнд
58'
К. Джакпа (АГ)
68'
М. Брэдли
90'
К. Хагги (АГ)
36'
Д. Я Конан
69'
Д. Я Конан
87'
К. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ в свои ворота! 5:3!
К. Хагги
ГОЛ! 4:3!
К. Шульц
Замена
О. Нойвилль
️️️️
К. Матмур
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Р. Фрэнд
Вторая желтая
Д. Я Конан
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Черундоло
ГОЛ! 4:2!
Д. Я Конан
ГОЛ! 4:1!
М. Брэдли
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
М. Ханке
️️️️
К. Рауш
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Джакпа
Желтая карточка
Х. Балич
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Замена
К. Джакпа
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 2:0!
Р. Фрэнд
Желтая карточка
К. Матмур
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Хагги
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роб Фрэнд
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
25
Мосес Ламиди
ЦФ
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
10
Матмур
9
Фрэнд
3-4-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Хагги
19
Шульц
17
Брюггинк
5
Балич
18
Пинту
34
Рауш
10
Розенталь
11
Конан
24
Штайнер
18
Аранго
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Аранго
10
Матмур
27
Нойвилль
27
Нойвилль
10
Матмур
9
Фрэнд
9
Колаутти
9
Колаутти
9
Фрэнд
10
Розенталь
15
Джакпа
15
Джакпа
10
Розенталь
34
Рауш
9
Ханке
9
Ханке
34
Рауш
6
Черундоло
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
6
Черундоло
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
25
Мосес Ламиди
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
19
Вальдет Рама
ЦФ
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
25
Мосес Ламиди
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Боруссия-Парк
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