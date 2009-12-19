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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 19 декабря 2009
Байер
19.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия М
18'
Т. Кроос
60'
Э. Дердийок
69'
Т. Кроос
37'
Р. Брауверс
54'
Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Ж. Жорес
Замена
М. Ламиди
️️️️
Т. Маркс
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 3:2!
Т. Кроос
Желтая карточка
Ж. Жорес
Замена
М. Кадлец
️️️️
Д. Швааб
ГОЛ! 2:2!
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:2!
Данте
Желтая карточка
С. Хююпя
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 1:1!
Р. Брауверс
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
4
Хююпя
5
Швааб
7
Райнарц
2
Фридрих
10
Барнетта
8
Кроос
23
Видаль
8
Кастро
11
Кисслинг
9
Дердийок
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
20
Жорес
4
Брауверс
4
Данте
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
18
Ройс
9
Фрэнд
25
Бобадилья
5
Швааб
3
Кадлец
3
Кадлец
5
Швааб
9
Дердийок
2
Сарпей
2
Сарпей
9
Дердийок
25
Бобадилья
27
Нойвилль
27
Нойвилль
25
Бобадилья
14
Маркс
25
Ламиди
25
Ламиди
14
Маркс
20
Жорес
9
Колаутти
9
Колаутти
20
Жорес
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Байер - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Бай-Арена
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