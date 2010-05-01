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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 01 мая 2010
Ганновер-96
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
6 : 1
Завершен
Боруссия М
16'
К. Хагги
23'
С. Пинту
27'
Д. Я Конан
38'
М. Ханке
53'
С. Шахед
74'
А. Брюггинк
69'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
Замена
И. Штайнер
️️️️
А. Брюггинк
ГОЛ! 6:1!
А. Брюггинк
ГОЛ! 5:1!
П. Херрманн
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Пинту
Замена
Т. Янчке
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 5:0!
С. Шахед
Замена
С. Шахед
️️️️
Д. Я Конан
Замена
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
М. Ханке
ГОЛ! 4:0!
М. Ханке
Желтая карточка
Ж. Жорес
ГОЛ! 3:0!
Д. Я Конан
Желтая карточка
Т. Левелс
ГОЛ! 2:0!
С. Пинту
Замена
Ж. Жорес
️️️️
Ф. Дамс
ГОЛ! 1:0!
К. Хагги
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
4-4-2
25
Фромловиц
5
Хагги
5
Эггиманн
19
Шульц
6
Черундоло
5
Балич
24
Шмидебах
18
Пинту
17
Брюггинк
11
Конан
9
Ханке
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
8
Меувис
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
9
Фрэнд
10
Матмур
11
Конан
23
Шахед
23
Шахед
11
Конан
18
Пинту
34
Рауш
34
Рауш
18
Пинту
17
Брюггинк
24
Штайнер
24
Штайнер
17
Брюггинк
18
Аранго
24
Янчке
24
Янчке
18
Аранго
3
Дамс
20
Жорес
20
Жорес
3
Дамс
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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