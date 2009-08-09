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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия М
Бохум - Боруссия М: обзор матча 09 августа 2009
Бохум
09.08.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия М
51'
М. Азауаг
52'
М. Азауаг
63'
С. Шестак
19'
Х. Аранго
26'
Р. Колаутти
40'
Р. Брауверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Боруссия М
Желтая карточка
Д. Эпалле
Замена
В. Хашемян
️️️️
Д. Климович
Желтая карточка
Д. Имхоф
Замена
С. Оно
️️️️
М. Азауаг
Замена
Т. Янчке
️️️️
К. Матмур
Замена
М. Ройс
️️️️
М. Брэдли
ГОЛ! 3:3!
С. Шестак
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Р. Бобадилья
Красная карточка
Данте
ГОЛ! 2:3!
М. Азауаг
ГОЛ! 1:3!
М. Азауаг
Замена
П. Фрайер
️️️️
К. Дабровски
ГОЛ! 0:3!
Р. Брауверс
Желтая карточка
М. Брэдли
Желтая карточка
М. Мальтриц
ГОЛ! 0:2!
Р. Колаутти
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
15
Даниэль Имхоф
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Бохум
25
Даниель Фернандеш
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
44
Синджи Оно
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Боруссия М
1
Фредерик Лохе
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
4-3-3
29
Хеерваген
28
Фукс
6
Пферцель
4
Мальтриц
24
Яхья
10
Азауаг
5
Дабровски
15
Имхоф
40
Эпалле
14
Климович
11
Шестак
4-3-3
33
Хаймерот
28
Левелс
20
Жорес
4
Брауверс
4
Данте
4
Брэдли
14
Маркс
18
Аранго
9
Колаутти
10
Матмур
25
Бобадилья
10
Азауаг
44
Оно
44
Оно
10
Азауаг
5
Дабровски
7
Фрайер
7
Фрайер
5
Дабровски
14
Климович
21
Хашемян
21
Хашемян
14
Климович
25
Бобадилья
19
Кляйне
19
Кляйне
25
Бобадилья
10
Матмур
24
Янчке
24
Янчке
10
Матмур
4
Брэдли
18
Ройс
18
Ройс
4
Брэдли
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
25
Даниель Фернандеш
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
1
Фредерик Лохе
ВР
25
Мосес Ламиди
ЦФ
7
Пол Сталтери
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
25
Даниель Фернандеш
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
29
Златко Дедич
ЦФ
Остались в запасе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
1
Фредерик Лохе
ВР
25
Мосес Ламиди
ЦФ
7
Пол Сталтери
ПЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Бохум - Боруссия М
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Рурштадион
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