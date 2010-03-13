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Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 13 марта 2010
Боруссия М
13.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 4
Завершен
Вольфсбург
41'
З. Мисимович
49'
Э. Джеко (П)
58'
К. Гентнер
80'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Замена
С. Шиндзилорц
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 0:4!
Э. Джеко
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Меувис
Замена
А. Дежага
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 0:3!
К. Гентнер
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
Я. Шимунек
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Джеко
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
ГОЛ! 0:1!
З. Мисимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Брауверс
4
Данте
28
Левелс
18
Аранго
8
Меувис
4
Брэдли
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
3-3-1-1-2
1
Хитц
27
Ритер
20
Хасебе
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
9
Мартинс
25
Бобадилья
27
Нойвилль
27
Нойвилль
25
Бобадилья
8
Меувис
7
Херрманн
7
Херрманн
8
Меувис
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
20
Хасебе
2
Шимунек
2
Шимунек
20
Хасебе
7
Жозуэ
32
Шиндзилорц
32
Шиндзилорц
7
Жозуэ
9
Мартинс
21
Дежага
21
Дежага
9
Мартинс
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
12
Андре Ленц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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