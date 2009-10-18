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Вольфсбург - Боруссия М
Вольфсбург - Боруссия М: обзор матча 18 октября 2009
Вольфсбург
18.10.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
45+1'
А. Мадлунг
90+2'
К. Гентнер
90+3'
М. Брэдли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия М
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Э. Джеко
+3
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Брэдли
Пас отдал
Р. Фрэнд
ГОЛ! 2:0!
К. Гентнер
Пас отдал
Э. Джеко
+2
Желтая карточка
Жозуэ
Желтая карточка
Р. Фрэнд
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
Замена
Ж. Жорес
️️️️
Ф. Дамс
Травма
Ф. Дамс
Замена
Х. Аранго
️️️️
К. Матмур
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Хасебе
Замена
Графите
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
А. Мадлунг
Пас отдал
З. Мисимович
+1
20'
Желтая карточка
Ф. Дамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
8
Марсел Меувис
ЦП
25
Мосес Ламиди
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
20
Кошта
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
9
Мартинс
10
Джеко
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
10
Матмур
4
Брэдли
14
Маркс
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
20
Хасебе
22
Пекарик
22
Пекарик
20
Хасебе
10
Джеко
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Джеко
9
Мартинс
23
Графите
23
Графите
9
Мартинс
3
Дамс
20
Жорес
20
Жорес
3
Дамс
10
Матмур
18
Аранго
18
Аранго
10
Матмур
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия М
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Армин Фех
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Остались в запасе
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гельмут Фляйшер
(Зигмертсхаузен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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