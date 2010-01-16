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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бохум
Боруссия М - Бохум: обзор матча 16 января 2010
Боруссия М
16.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бохум
80'
Ф. Бакер
12'
С. Шестак
36'
З. Дедич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бохум
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Т. Маркс
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Желтая карточка
С. Шестак
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бакер
Замена
️️️️
Ф. Дамс
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Д. Эпалле
Желтая карточка
Р. Прокоп
Желтая карточка
Данте
Замена
Ф. Бакер
️️️️
М. Ламиди
Замена
П. Фрайер
️️️️
З. Дедич
Желтая карточка
З. Дедич
ГОЛ! 0:2!
З. Дедич
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Шестак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Мосес Ламиди
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
29
Златко Дедич
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
11
Фабиан Бакер
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Брауверс
4
Данте
28
Левелс
18
Аранго
4
Брэдли
14
Маркс
18
Ройс
25
Бобадилья
25
Ламиди
4-2-4
29
Хеерваген
2
Конча
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
5
Дабровски
10
Марич
37
Прокоп
11
Шестак
40
Эпалле
29
Дедич
14
Маркс
19
Кляйне
19
Кляйне
14
Маркс
25
Ламиди
11
Бакер
11
Бакер
25
Ламиди
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
40
Эпалле
4
Йоханссон
4
Йоханссон
40
Эпалле
29
Дедич
7
Фрайер
7
Фрайер
29
Дедич
Остались в запасе
Боруссия М
Бохум
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Боруссия М - Бохум
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Боруссия-Парк
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