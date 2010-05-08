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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 08 мая 2010
Боруссия М
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Байер
55'
Р. Брауверс
34'
П. Хельмес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
Замена
Л. Синкевич
️️️️
Б. Каплан
Замена
Т. Кляйне
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Э. Дердийок
️️️️
П. Хельмес
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
П. Херрманн
Замена
О. Нойвилль
️️️️
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:1!
Р. Брауверс
Желтая карточка
Данте
ГОЛ! 0:1!
П. Хельмес
Желтая карточка
Д. Швааб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-3-2-1
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
18
Аранго
4
Брэдли
14
Маркс
18
Ройс
7
Херрманн
25
Бобадилья
3-2-3-2
13
Гифер
4
Хююпя
7
Райнарц
5
Швааб
8
Бендер
21
Каплан
23
Видаль
8
Кроос
8
Кастро
10
Хельмес
11
Кисслинг
25
Бобадилья
27
Нойвилль
27
Нойвилль
25
Бобадилья
18
Ройс
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Ройс
7
Херрманн
9
Фрэнд
9
Фрэнд
7
Херрманн
21
Каплан
6
Синкевич
6
Синкевич
21
Каплан
10
Хельмес
9
Дердийок
9
Дердийок
10
Хельмес
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
22
Бенедикт Фернандес
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия М - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Боруссия-Парк
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