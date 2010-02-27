Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 27 февраля 2010
Боруссия М
27.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
72'
Р. Брауверс
56'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Замена
Ю. Шустер
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
С. Пуплен
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
П. Крмас
ГОЛ! 1:1!
Р. Брауверс
Желтая карточка
К. Матмур
Замена
К. Матмур
️️️️
М. Меувис
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
13
Томми Бекманн
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
18
Аранго
8
Меувис
4
Брэдли
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
4-3-1-2
16
Пуплен
11
Крмас
4
Барт
21
Топрак
11
Баcтианс
16
Макиади
0
Банович
14
Жагер
20
Калиджиури
0
Идриссу
61
Сиссе
8
Меувис
10
Матмур
10
Матмур
8
Меувис
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
11
Крмас
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
11
Крмас
16
Макиади
23
Шустер
23
Шустер
16
Макиади
20
Калиджиури
13
Бекманн
13
Бекманн
20
Калиджиури
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+