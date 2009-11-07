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Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 07 ноября 2009
Боруссия М
07.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
Замена
Р. Хильберт
️️️️
С. Руди
Замена
Й. Баштюрк
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
О. Нойвилль
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
З. Кузманович
Желтая карточка
Данте
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Элсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роб Фрэнд
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
7
Элсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
10
Матмур
9
Фрэнд
4-5-1
13
Леманн
22
Челоцци
15
Дельпьер
5
Нидермайер
15
Бока
8
Кузманович
7
Элсон
13
Руди
11
Глеб
0
Хитцльшпергер
88
Погребняк
10
Матмур
27
Нойвилль
27
Нойвилль
10
Матмур
11
Глеб
0
Баштюрк
0
Баштюрк
11
Глеб
13
Руди
19
Хильберт
19
Хильберт
13
Руди
7
Элсон
20
Шибер
20
Шибер
7
Элсон
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
25
Мосес Ламиди
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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