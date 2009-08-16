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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 16 августа 2009
Боруссия М
16.08.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Герта
23'
Р. Брауверс
52'
К. Матмур
53'
Г. Качар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
️️️️
Т. Маркс
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Л. Хартманн
️️️️
П. Эберт
Замена
М. Ройс
️️️️
О. Нойвилль
Замена
В. Домовчийски
️️️️
А. Вихнярек
Замена
К. Янкер
️️️️
Л. Пищек
Желтая карточка
Г. Качар
ГОЛ! 2:1!
Г. Качар
ГОЛ! 2:0!
К. Матмур
Желтая карточка
Х. Аранго
Желтая карточка
Р. Брауверс
ГОЛ! 1:0!
Р. Брауверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия М
1
Фредерик Лохе
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
25
Мосес Ламиди
ЦФ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
0
Леннарт Хартманн
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-3-3
33
Хаймерот
19
Кляйне
4
Брауверс
20
Жорес
28
Левелс
18
Аранго
8
Меувис
14
Маркс
10
Матмур
25
Бобадилья
27
Нойвилль
4-4-2
33
Дробны
26
Пищек
3
Фридрих
39
Пейчинович
5
фон Берген
20
Эберт
16
Сисеро
20
Качар
8
Нику
18
Вихнярек
11
Раффаэл
25
Бобадилья
24
Янчке
24
Янчке
25
Бобадилья
27
Нойвилль
18
Ройс
18
Ройс
27
Нойвилль
26
Пищек
16
Янкер
16
Янкер
26
Пищек
20
Эберт
0
Хартманн
0
Хартманн
20
Эберт
18
Вихнярек
19
Домовчийски
19
Домовчийски
18
Вихнярек
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
1
Фредерик Лохе
ВР
25
Мосес Ламиди
ЦФ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
7
Пол Сталтери
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Фредерик Лохе
ВР
25
Мосес Ламиди
ЦФ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
7
Пол Сталтери
ПЗ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Боруссия М - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Боруссия-Парк
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