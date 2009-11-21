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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 21 ноября 2009
Айнтрахт
21.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
86'
П. Швеглер (П)
54'
О. Николов (АГ)
65'
Р. Брауверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
Замена
Т. Кляйне
️️️️
М. Ройс
Замена
М. Хеллер
️️️️
Ю. Коркмаз
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Швеглер
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
М. Меувис
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
М. Русс
Замена
С. Тебер
️️️️
М. Франц
Замена
Б. Кёлер
️️️️
М. Штайнхофер
ГОЛ! 0:2!
Р. Брауверс
Желтая карточка
А. Майер
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Николов
Желтая карточка
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
30
Кайо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
3-2-4-1
1
Николов
23
Русс
5
Франц
14
Крис
17
Шпихер
17
Штайнхофер
30
Кайо
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
55
Коркмаз
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
20
Жорес
4
Брауверс
4
Данте
14
Маркс
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
9
Фрэнд
10
Матмур
17
Штайнхофер
18
Кёлер
18
Кёлер
17
Штайнхофер
55
Коркмаз
20
Хеллер
20
Хеллер
55
Коркмаз
5
Франц
7
Тебер
7
Тебер
5
Франц
18
Ройс
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Ройс
18
Аранго
8
Меувис
8
Меувис
18
Аранго
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
Остались в запасе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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