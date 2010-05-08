Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селим Тебер - статистика

Завершил карьеру
7 марта 1981 (45)
#7 | Полузащитник
187 см | 82 кг
Германия | Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
29
1
0
11
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
3 : 1
08.05.2010
Айнтрахт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.05.2010
Хоффенхайм
46' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
2 : 0
09.04.2010
Айнтрахт
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
3 : 2
03.04.2010
Байер
1' - 59'
28'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1 : 2
26.03.2010
Айнтрахт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
2 : 1
13.03.2010
Айнтрахт
1' - 54'
11'
54'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 4
06.03.2010
Шальке-04
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
0 : 0
20.02.2010
Айнтрахт
1' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 1
14.02.2010
Фрайбург
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 3
07.02.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 2
30.01.2010
Кельн
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Нюрнберг
1 : 1
23.01.2010
Айнтрахт
1' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.01.2010
Вердер
1' - 90'
27'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 2
19.12.2009
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 1
12.12.2009
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.12.2009
Майнц
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
1 : 3
28.11.2009
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 2
21.11.2009
Боруссия М
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
4 : 0
06.11.2009
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2 : 1
01.11.2009
Бохум
1' - 66'
39'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2 : 1
24.10.2009
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 0
02.10.2009
Айнтрахт
1' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0 : 3
26.09.2009
Штутгарт
1' - 81'
57'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 1
20.09.2009
Гамбург
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0 : 2
12.09.2009
Айнтрахт
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.08.2009
Боруссия Д
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
0 : 0
22.08.2009
Айнтрахт
1' - 81'
74'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.08.2009
Нюрнберг
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2 : 3
08.08.2009
Айнтрахт
1' - 90'
54'
Главные новости
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+