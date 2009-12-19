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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 19 декабря 2009
Айнтрахт
19.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
26'
М. Франц
79'
А. Майер
37'
Э. Джеко
69'
Жозуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
ГОЛ! 2:2!
А. Майер
Замена
Кайо
️️️️
Б. Кёлер
ГОЛ! 1:2!
Жозуэ
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
М. Франц
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Айнтрахт
0
Маркус Прелль
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
0
Кристоф Пройсс
ЦП
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
30
Кайо
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
4-4-2
1
Николов
17
Шпихер
5
Франц
14
Крис
23
Русс
18
Кёлер
27
Швеглер
14
Майер
2
Окс
33
Либеропулос
7
Тебер
4-1-3-2
16
Бенальо
22
Пекарик
15
Барцальи
39
Мадлунг
27
Ритер
7
Жозуэ
15
Зиани
4
Гентнер
19
Джонсон
10
Джеко
23
Графите
18
Кёлер
30
Кайо
30
Кайо
18
Кёлер
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
0
Кристоф Пройсс
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
0
Маркус Прелль
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
0
Кристоф Пройсс
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
0
Маркус Прелль
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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