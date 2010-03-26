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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Айнтрахт
Бохум - Айнтрахт: обзор матча 26 марта 2010
Бохум
26.03.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
10'
Л. Холтби
29'
М. Русс
64'
Кайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Айнтрахт
Замена
С. Тебер
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
М. Хеллер
️️️️
П. Окс
Замена
Д. Климович
️️️️
А. Йоханссон
Замена
М. Фенин
️️️️
Ю. Коркмаз
ГОЛ! 1:2!
Кайо
Желтая карточка
А. Майер
Замена
З. Дедич
️️️️
В. Хашемян
Замена
П. Фрайер
️️️️
Р. Прокоп
Желтая карточка
М. Маврай
Желтая карточка
А. Йоханссон
ГОЛ! 1:1!
М. Русс
ГОЛ! 1:0!
Л. Холтби
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
14
Крис
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
4-2-4
29
Хеерваген
28
Фукс
3
Маврай
4
Мальтриц
2
Конча
5
Дабровски
90
Холтби
4
Йоханссон
37
Прокоп
21
Хашемян
11
Шестак
3-5-1-1
1
Николов
2
Юнг
23
Русс
14
Крис
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
30
Кайо
18
Кёлер
7
Алтынтоп
55
Коркмаз
37
Прокоп
7
Фрайер
7
Фрайер
37
Прокоп
21
Хашемян
29
Дедич
29
Дедич
21
Хашемян
4
Йоханссон
14
Климович
14
Климович
4
Йоханссон
2
Окс
20
Хеллер
20
Хеллер
2
Окс
55
Коркмаз
20
Фенин
20
Фенин
55
Коркмаз
7
Алтынтоп
7
Тебер
7
Тебер
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Бохум
Айнтрахт
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Уве Реслер
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бохум - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рурштадион
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