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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 20 сентября 2009
Айнтрахт
20.09.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
32'
М. Русс
8'
З. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
Желтая карточка
М. Франц
Замена
Р. Кастелен
️️️️
П. Троховски
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
И. Аманатидис
Замена
Б. Кёлер
️️️️
С. Тебер
Желтая карточка
З. Роберто
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Элиа
Замена
Кайо
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
Д. Питройпа
️️️️
М. Берг
ГОЛ! 1:1!
М. Русс
ГОЛ! 0:1!
З. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
41
Эрман Муратаджич
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
3-2-2-3
1
Николов
14
Крис
5
Васоски
23
Русс
17
Шпихер
5
Франц
27
Швеглер
14
Майер
7
Тебер
33
Либеропулос
18
Аманатидис
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
14
Яролим
11
Элиа
15
Троховски
12
Зе Роберто
33
Петрич
33
Берг
7
Тебер
18
Кёлер
18
Кёлер
7
Тебер
33
Либеропулос
30
Кайо
30
Кайо
33
Либеропулос
18
Аманатидис
55
Коркмаз
55
Коркмаз
18
Аманатидис
15
Троховски
10
Кастелен
10
Кастелен
15
Троховски
33
Берг
11
Питройпа
11
Питройпа
33
Берг
11
Элиа
8
Теше
8
Теше
11
Элиа
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
41
Эрман Муратаджич
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
41
Эрман Муратаджич
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Дойче банк Парк
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