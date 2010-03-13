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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 13 марта 2010
Ганновер-96
13.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
14'
Л. Андреасен
57'
С. Пинту
45'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
Вторая желтая
М. Франц
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
М. Ханке
️️️️
Д. Я Конан
Желтая карточка
Кайо
Замена
М. Фенин
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
А. Брюггинк
️️️️
Элсон
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Замена
С. Юнг
️️️️
М. Русс
ГОЛ! 2:1!
С. Пинту
Замена
С. Черундоло
️️️️
К. Джакпа
Желтая карточка
П. Окс
Вторая желтая
С. Тебер
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
К. Шульц
18'
Желтая карточка
М. Франц
ГОЛ! 1:0!
Л. Андреасен
14'
11'
Желтая карточка
С. Тебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
7
Элсон
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Кайо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
4-4-2
25
Фромловиц
15
Джакпа
4
Дюрица
19
Шульц
5
Хагги
24
Шмидебах
18
Пинту
7
Элсон
2
Андреасен
11
Конан
2
Коне
4-4-1-1
1
Николов
23
Русс
14
Крис
5
Франц
17
Шпихер
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
7
Тебер
15
Джакпа
6
Черундоло
6
Черундоло
15
Джакпа
7
Элсон
17
Брюггинк
17
Брюггинк
7
Элсон
11
Конан
9
Ханке
9
Ханке
11
Конан
23
Русс
2
Юнг
2
Юнг
23
Русс
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
7
Алтынтоп
20
Фенин
20
Фенин
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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