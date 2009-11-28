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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 28 ноября 2009
Герта
28.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
81'
А. Рамос
11'
П. Окс
70'
М. Франц
75'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
С. Тебер
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
К. Янкер
️️️️
Л. Пищек
ГОЛ! 1:3!
А. Рамос
ГОЛ! 0:3!
А. Майер
ГОЛ! 0:2!
М. Франц
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Ю. Коркмаз
Желтая карточка
Ю. Коркмаз
Замена
А. Рамос
️️️️
В. Домовчийски
Желтая карточка
К. Шпихер
Желтая карточка
П. Окс
Желтая карточка
Я. Дробны
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Герта
23
Патрик Собцик
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Фанол Пердедай
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Селим Тебер
ЦФ
3-2-3-2
33
Дробны
3
Фридрих
39
Пейчинович
28
Лустенбергер
5
фон Берген
26
Пищек
8
Нику
20
Качар
16
Сисеро
11
Раффаэл
19
Домовчийски
4-4-2
1
Николов
5
Франц
14
Крис
23
Русс
17
Шпихер
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
8
Байрамович
33
Либеропулос
55
Коркмаз
26
Пищек
16
Янкер
16
Янкер
26
Пищек
19
Домовчийски
20
Рамос
20
Рамос
19
Домовчийски
55
Коркмаз
18
Кёлер
18
Кёлер
55
Коркмаз
33
Либеропулос
7
Тебер
7
Тебер
33
Либеропулос
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
8
Фанол Пердедай
ЦП
23
Патрик Собцик
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
23
Патрик Собцик
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Герта - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
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