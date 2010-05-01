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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 01 мая 2010
Айнтрахт
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
20'
П. Швеглер
80'
П. Тагое
88'
П. Тагое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Замена
М. Хеллер
️️️️
Б. Кёлер
ГОЛ! 1:2!
П. Тагое
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
С. Тебер
ГОЛ! 1:1!
П. Тагое
Замена
П. Тагое
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Майкосуэл
️️️️
Т. Вайс
Замена
М. Фенин
️️️️
Ю. Коркмаз
Замена
С. Тебер
️️️️
П. Швеглер
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
М. Комппер
Желтая карточка
П. Швеглер
ГОЛ! 1:0!
П. Швеглер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
7
Селим Тебер
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
3-4-1-1
1
Ферманн
14
Крис
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
55
Коркмаз
4-1-3-2
34
Хаас
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
4
Айхнер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
18
Кёлер
20
Хеллер
20
Хеллер
18
Кёлер
27
Швеглер
7
Тебер
7
Тебер
27
Швеглер
55
Коркмаз
20
Фенин
20
Фенин
55
Коркмаз
7
Обаси Огбуке
28
Тагое
28
Тагое
7
Обаси Огбуке
22
Эдуардо
7
Вукчевич
7
Вукчевич
22
Эдуардо
0
Вайс
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
0
Вайс
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Ока Николов
ВР
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Йенс Граль
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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