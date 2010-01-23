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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Айнтрахт
Нюрнберг - Айнтрахт: обзор матча 23 января 2010
Нюрнберг
23.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
27'
К. Айглер
40'
Б. Кёлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Айнтрахт
Замена
Кайо
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
И. Боаки
️️️️
К. Айглер
Желтая карточка
Ю. Юдт
Желтая карточка
С. Тебер
Замена
Ю. Юдт
️️️️
Д. Жигакс
Желтая карточка
Брено
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Буньяку
Замена
К. Пройсс
️️️️
П. Швеглер
ГОЛ! 1:1!
Б. Кёлер
Желтая карточка
М. Франц
ГОЛ! 1:0!
К. Айглер
Желтая карточка
А. Вольф
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
19
Исаак Боаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
0
Кристоф Пройсс
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
4-3-3
1
Шефер
0
Билер
33
Брено
31
Вольф
2
Дикмайер
16
Оттль
20
Гюндоган
11
Жигакс
21
Харистеас
8
Айглер
10
Буньяку
4-4-2
1
Николов
2
Юнг
23
Русс
5
Франц
17
Шпихер
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
18
Кёлер
33
Либеропулос
7
Тебер
11
Жигакс
16
Юдт
16
Юдт
11
Жигакс
8
Айглер
19
Боаки
19
Боаки
8
Айглер
10
Буньяку
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Буньяку
27
Швеглер
0
Пройсс
0
Пройсс
27
Швеглер
33
Либеропулос
30
Кайо
30
Кайо
33
Либеропулос
Остались в запасе
Нюрнберг
Айнтрахт
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Нюрнберг - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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