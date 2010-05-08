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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 08 мая 2010
Вольфсбург
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
21'
З. Мисимович
31'
С. Ритер
34'
Э. Джеко
86'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Замена
Ж. Цоуму
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 3:1!
Х. Алтынтоп
Замена
Т. Каленберг
️️️️
О. Мартинс
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Фенин
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Замена
П. Пекарик
️️️️
А. Барцальи
Замена
Н. Петкович
️️️️
С. Тебер
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
ГОЛ! 2:0!
С. Ритер
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
20
Мартин Фенин
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Ревер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
40
Штефан Хабен
ЦЗ
28
Стефано Кинкотта
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
26
Жювель Цоуму
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
15
Барцальи
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
9
Мартинс
2-4-1-2
1
Ферманн
2
Юнг
5
Франц
2
Окс
14
Майер
20
Хеллер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
7
Тебер
20
Фенин
15
Барцальи
22
Пекарик
22
Пекарик
15
Барцальи
9
Мартинс
7
Каленберг
7
Каленберг
9
Мартинс
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
7
Алтынтоп
26
Цоуму
26
Цоуму
7
Алтынтоп
7
Тебер
8
Петкович
8
Петкович
7
Тебер
20
Фенин
23
Тосун
23
Тосун
20
Фенин
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
4
Ревер
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
40
Штефан Хабен
ЦЗ
28
Стефано Кинкотта
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
4
Ревер
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Остались в запасе
40
Штефан Хабен
ЦЗ
28
Стефано Кинкотта
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
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