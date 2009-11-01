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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бохум
Айнтрахт - Бохум: обзор матча 01 ноября 2009
Айнтрахт
01.11.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Бохум
14'
Кайо
53'
М. Франц
25'
М. Франц (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бохум
Замена
М. Фенин
️️️️
Н. Либеропулос
Желтая карточка
М. Маврай
Замена
М. Маврай
️️️️
М. Конча
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Кайо
Вторая желтая
С. Оно
Желтая карточка
С. Оно
Замена
В. Хашемян
️️️️
Д. Эпалле
Замена
Д. Климович
️️️️
Д. Гроте
Замена
З. Байрамович
️️️️
С. Тебер
Желтая карточка
К. Дабровски
Желтая карточка
А. Майер
Желтая карточка
М. Франц
Желтая карточка
П. Окс
ГОЛ! 2:1!
М. Франц
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
С. Тебер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Франц
ГОЛ! 1:0!
Кайо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Кайо
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Мартин Фенин
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
4-4-2
1
Николов
17
Шпихер
14
Крис
5
Франц
23
Русс
14
Майер
27
Швеглер
30
Кайо
2
Окс
7
Тебер
33
Либеропулос
4-2-4
29
Хеерваген
2
Конча
24
Яхья
4
Мальтриц
28
Фукс
20
Гроте
5
Дабровски
29
Дедич
44
Оно
11
Шестак
40
Эпалле
7
Тебер
8
Байрамович
8
Байрамович
7
Тебер
30
Кайо
18
Кёлер
18
Кёлер
30
Кайо
33
Либеропулос
20
Фенин
20
Фенин
33
Либеропулос
2
Конча
3
Маврай
3
Маврай
2
Конча
40
Эпалле
21
Хашемян
21
Хашемян
40
Эпалле
20
Гроте
14
Климович
14
Климович
20
Гроте
Остались в запасе
Айнтрахт
Бохум
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Айнтрахт - Бохум
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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