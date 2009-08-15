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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Нюрнберг
Айнтрахт - Нюрнберг: обзор матча 15 августа 2009
Айнтрахт
15.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
17'
Кайо
64'
А. Буньяку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Нюрнберг
Желтая карточка
Д. Мнари
Замена
М. Франц
️️️️
Крис
Замена
Ю. Юдт
️️️️
Х. Пинола
Замена
М. Фенин
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
Крис
Замена
️️️️
С. Тебер
ГОЛ! 1:1!
А. Буньяку
Замена
А. Харистеас
️️️️
И. Боаки
Замена
А. Буньяку
️️️️
К. Айглер
ГОЛ! 1:0!
Кайо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
30
Кайо
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
0
Джавар Мнари
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Айнтрахт
0
Маркус Прелль
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
20
Мартин Фенин
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
4-4-2
1
Николов
17
Шпихер
5
Васоски
14
Крис
23
Русс
18
Кёлер
14
Майер
30
Кайо
2
Окс
7
Тебер
18
Аманатидис
4-3-1-2
1
Шефер
2
Дикмайер
31
Вольф
5
Марох
22
Пинола
24
Клюге
20
Гюндоган
0
Мнари
0
Минтал
19
Боаки
8
Айглер
14
Крис
5
Франц
5
Франц
14
Крис
14
Майер
20
Фенин
20
Фенин
14
Майер
22
Пинола
16
Юдт
16
Юдт
22
Пинола
19
Боаки
21
Харистеас
21
Харистеас
19
Боаки
8
Айглер
10
Буньяку
10
Буньяку
8
Айглер
Остались в запасе
Айнтрахт
Нюрнберг
0
Маркус Прелль
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
30
Александер Штефан
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
0
Маркус Прелль
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Айнтрахт - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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