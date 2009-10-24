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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 24 октября 2009
Бавария
24.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
73'
А. Роббен
89'
Д. ван Бюйтен
62'
А. Майер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
ГОЛ! 2:1!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
М. Демичелис
️️️️
Л. Тони
Замена
М. Фенин
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Пас отдал
М. Гомес
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Тимощук
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
П. Окс
Замена
А. Роббен
️️️️
М. Клозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
АП
44
Анатолий Тимощук
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ПЗ
7
Селим Тебер
ЛП
2
Патрик Окс
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Златан Байрамович
(К)
ПП
14
Александер Майер
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Бутт
32
Праньич
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
6
ван Боммел
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
18
Тони
11
Клозе
4-4-2
1
Николов
5
Франц
23
Русс
14
Крис
17
Шпихер
8
Байрамович
2
Окс
27
Швеглер
7
Тебер
33
Либеропулос
14
Майер
18
Тони
2
Демичелис
2
Демичелис
18
Тони
11
Клозе
10
Роббен
10
Роббен
11
Клозе
44
Тимощук
27
Гомес
27
Гомес
44
Тимощук
14
Майер
20
Фенин
20
Фенин
14
Майер
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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