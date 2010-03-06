Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 06 марта 2010
Айнтрахт
06.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Шальке-04
52'
А. Майер
12'
Ж. Матип
15'
Б. Хеведес
80'
И. Ракитич
89'
К. Кураньи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Замена
Ю. Хао
️️️️
К. Кураньи
ГОЛ! 1:4!
К. Кураньи
Желтая карточка
Рафинья
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Замена
М. Фенин
️️️️
К. Шпихер
ГОЛ! 1:3!
И. Ракитич
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
С. Тебер
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
К. Самбрано
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 1:2!
А. Майер
Замена
Кайо
️️️️
Б. Кёлер
15'
ГОЛ! 0:2!
Б. Хеведес
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
30
Кайо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
4-4-1-1
1
Николов
17
Шпихер
23
Русс
14
Крис
2
Юнг
18
Кёлер
27
Швеглер
14
Майер
2
Окс
7
Алтынтоп
7
Тебер
3-2-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
32
Матип
3
Самбрано
5
Хеведес
26
Шмитц
24
Клюге
11
Ракитич
16
Эду
22
Кураньи
18
Кёлер
30
Кайо
30
Кайо
18
Кёлер
7
Тебер
55
Коркмаз
55
Коркмаз
7
Тебер
17
Шпихер
20
Фенин
20
Фенин
17
Шпихер
22
Кураньи
8
Хао
8
Хао
22
Кураньи
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
3
Самбрано
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
3
Самбрано
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
33
Матиас Шобер
ВР
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+