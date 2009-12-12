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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 12 декабря 2009
Хоффенхайм
12.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
9'
С. Салихович (П)
61'
П. Швеглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
Желтая карточка
К. Айхнер
Замена
К. Пройсс
️️️️
С. Тебер
Замена
М. Терраццино
️️️️
А. Ибертсбергер
Замена
️️️️
Ю. Коркмаз
Желтая карточка
А. Ибертсбергер
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ! 1:1!
П. Швеглер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
0
Кристоф Пройсс
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
5
Комппер
4
Шимунич
4
Айхнер
14
Густаво
23
Салихович
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
19
Ба
3-4-3
1
Николов
2
Юнг
14
Крис
23
Русс
2
Окс
14
Майер
27
Швеглер
18
Кёлер
33
Либеропулос
55
Коркмаз
7
Тебер
0
Вайс
22
Эдуардо
22
Эдуардо
0
Вайс
26
Ибертсбергер
33
Терраццино
33
Терраццино
26
Ибертсбергер
7
Обаси Огбуке
7
Вукчевич
7
Вукчевич
7
Обаси Огбуке
7
Тебер
0
Пройсс
0
Пройсс
7
Тебер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
29
Маркос Альварес
ЦФ
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
29
Маркос Альварес
ЦФ
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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