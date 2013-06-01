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Педру Жеромел
Статистика
Педру Жеромел - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1985 (41)
#14 | Защитник
190 см | 85 кг
Бразилия | Италия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Испания. Примера 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
30
2
0
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
4 : 2
01.06.2013
Вальядолид
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
0 : 0
26.05.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
05.05.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
3 : 2
27.04.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
15.04.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
2 : 3
31.03.2013
Депортиво
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
1' - 46'
6'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
17.02.2013
Мальорка
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
1' - 90'
90'
25'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.02.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
2 : 3
27.01.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
3 : 1
12.01.2013
Мальорка
1' - 89'
31'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 1
06.01.2013
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
4 : 0
09.12.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 1
02.12.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 1
18.11.2012
Мальорка
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
2 : 4
11.11.2012
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1 : 0
04.11.2012
Мальорка
1' - 90'
37'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
0 : 5
29.10.2012
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
3 : 2
22.10.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2 : 0
23.09.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
Мальорка
42' - 90'
53'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
01.09.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
75'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
26.08.2012
Мальорка
Был в запасе
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