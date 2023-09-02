Nick Fichtinger - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Nick Fichtinger
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Nick Fichtinger
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|04.02.2024
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|26.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|20.01.2024
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|2:2
|Херенвен (Херенвен)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Алмере Сити (Алмере)
|1:2
|Зволле (Зволле)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Спарта (Роттердам)