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    Александр Петухов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Петухов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 1980 (42 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 23 1 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    22.03.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    81'
    14.03.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Анжи (Махачкала)
    36'
    22.11.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Сочи (Сочи)
    78'
    18.11.2014 1' -76' Сочи (Сочи) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    14.11.2014 1' -85' Тюмень (Тюмень) 0:0 Сочи (Сочи)
    09.11.2014 1' -79' Сочи (Сочи) 1:3 Тосно (Тосно)
    02.11.2014 1' -87' Сокол (Саратов) 1:1 Сочи (Сочи)
    25.10.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Химик (Дзержинск)
    65'
    11.10.2014 1' -71' Сочи (Сочи) 0:2 Луч (Владивосток)
    24'
    05.10.2014 1' -76' Крылья Советов (Самара) 1:1 Сочи (Сочи)
    60'
    30.09.2014 1' -80' Сочи (Сочи) 1:0 Енисей (Красноярск)
    20.09.2014 62' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    13.09.2014 77' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сочи (Сочи)
    86'
    07.09.2014 1' -77' Сочи (Сочи) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    24.08.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Сочи (Сочи)
    17.08.2014 1' -70' Сочи (Сочи) 0:2 Балтика (Калининград)
    10.08.2014 1' -75' Анжи (Махачкала) 5:1 Сочи (Сочи)
    03.08.2014 1' -80' Сочи (Сочи) 1:1 Шинник (Ярославль)
    11'
    27.07.2014 1' -80' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    34'
    19.07.2014 55' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    12.07.2014 66' -90' Тосно (Тосно) 2:1 Сочи (Сочи)
    06.07.2014 64' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Томь (Томск)
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