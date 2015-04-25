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Александр Петухов
Статистика
Александр Петухов - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1980 (46)
#11 | Нападающий
182 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-лига 2006
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
23
1
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0 : 4
25.04.2015
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0 : 1
22.03.2015
Волга
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сочи
0 : 2
14.03.2015
Анжи
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
2 : 1
22.11.2014
Сочи
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2 : 2
18.11.2014
Cибирь
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0 : 0
14.11.2014
Сочи
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1 : 3
09.11.2014
Тосно
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
1 : 1
02.11.2014
Сочи
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1 : 0
25.10.2014
Химик
1' - 90'
65'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 2
11.10.2014
Луч
1' - 71'
24'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.10.2014
Сочи
1' - 76'
60'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
1 : 0
30.09.2014
Енисей
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0 : 1
20.09.2014
Сахалин
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
2 : 1
13.09.2014
Сочи
77' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
1 : 2
07.09.2014
Волгарь
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0 : 0
24.08.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 2
17.08.2014
Балтика
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5 : 1
10.08.2014
Сочи
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
1 : 1
03.08.2014
Шинник
1' - 80'
11'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
1' - 80'
34'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0 : 1
19.07.2014
Тюмень
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2 : 1
12.07.2014
Сочи
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
06.07.2014
Томь
64' - 90'
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