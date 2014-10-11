|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|23
|1
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|22.03.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|81'
|14.03.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|36'
|22.11.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|78'
|18.11.2014
|1' -76'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Сибирь (Новосибирск)
|14.11.2014
|1' -85'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|09.11.2014
|1' -79'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Тосно (Тосно)
|02.11.2014
|1' -87'
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|25.10.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|65'
|11.10.2014
|1' -71'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|24'
|05.10.2014
|1' -76'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|60'
|30.09.2014
|1' -80'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|20.09.2014
|62' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|13.09.2014
|77' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|86'
|07.09.2014
|1' -77'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|24.08.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|17.08.2014
|1' -70'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|10.08.2014
|1' -75'
|Анжи (Махачкала)
|5:1
|Сочи (Сочи)
|03.08.2014
|1' -80'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|11'
|27.07.2014
|1' -80'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|34'
|19.07.2014
|55' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.07.2014
|66' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|06.07.2014
|64' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)