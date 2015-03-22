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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Волга
Сочи - Волга: обзор матча 22 марта 2015
Сочи
22.03.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Волга
73'
В. Пинчук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Волга
Замена
О. Яковлев
️️️️
М. Рогов
82'
Желтая карточка
А. Петухов
81'
80'
Замена
А. Чурин
️️️️
Э. Суханов
78'
Желтая карточка
А. Даниленко
73'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Пинчук
Замена
В. Пинчук
️️️️
В. Есин
71'
66'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
Я. Казаев
61'
55'
Замена
А. Даниленко
️️️️
И. Петров
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Костюков
Желтая карточка
М. Рогов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Книга
6
Вихров
5
Абдулфаттах
19
Солнцев
31
Рогов
53
Казаев
88
Миронов
27
Есин
10
Матяш
14
Золотаренко
11
Петухов
3-1-3-2-1
25
Нигматуллин
6
Полянин
25
Буйволов
77
Прошин
18
Суханов
31
Леандро
10
Петров
15
Маляка
44
Кухарчук
77
Костюков
32
Козлов
31
Рогов
71
Яковлев
71
Яковлев
31
Рогов
27
Есин
12
Пинчук
12
Пинчук
27
Есин
18
Суханов
53
Чурин
53
Чурин
18
Суханов
44
Кухарчук
25
Уридия
25
Уридия
44
Кухарчук
10
Петров
39
Даниленко
39
Даниленко
10
Петров
77
Костюков
11
Саркисов
11
Саркисов
77
Костюков
Остались в запасе
Сочи
Волга
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
27
Михаил Комаров
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Сочи - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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