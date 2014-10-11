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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Луч
Сочи - Луч: обзор матча 11 октября 2014
Сочи
11.10.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 2
Завершен
Луч
8'
А. Мязин
46'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Луч
Желтая карточка
А. Апатин
85'
78'
Замена
Д. Селищев
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Козлов
️️️️
Ю. Солнцев
75'
Замена
А. Апатин
️️️️
С. Матяш
71'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
А. Петухов
71'
69'
Замена
Е. Скобликов
️️️️
С. Гаракоев
Замена
В. Есин
️️️️
М. Рогов
65'
Желтая карточка
Р. Воробьев
63'
46'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
С. Ваганов
46'
Замена
Д. Клопков
️️️️
М. Бурченко
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Мязин
Желтая карточка
А. Петухов
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Мязин
5'
Желтая карточка
Д. Грачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Юрий Солнцев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
Луч
1
Денис Книга
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
7
Евгений Скобликов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Панов
19
Чернухин
6
Вихров
5
Пискунов
19
Солнцев
31
Рогов
84
Воробьев
77
Андреев
10
Матяш
11
Умаров
11
Петухов
3-2-4-1
55
Штанько
36
Грачев
12
Пономаренко
24
Мирошниченко
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
23
Ваганов
8
Бурченко
33
Гаракоев
87
Мязин
11
Петухов
10
Матрахов
10
Матрахов
11
Петухов
31
Рогов
27
Есин
27
Есин
31
Рогов
10
Матяш
27
Апатин
27
Апатин
10
Матяш
19
Солнцев
44
Козлов
44
Козлов
19
Солнцев
33
Гаракоев
7
Скобликов
7
Скобликов
33
Гаракоев
4
Славнов
77
Селищев
77
Селищев
4
Славнов
23
Ваганов
11
Аверьянов
11
Аверьянов
23
Ваганов
8
Бурченко
44
Клопков
44
Клопков
8
Бурченко
Остались в запасе
Сочи
Луч
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Виктор Демидов
1
Денис Книга
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
6
Нивалдо
ЦФ
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
88
Сергей Миронов
ПП
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
6
Нивалдо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Сочи - Луч
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
МСА Петровский
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