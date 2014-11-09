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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Тосно
Сочи - Тосно: обзор матча 09 ноября 2014
Сочи
09.11.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 3
Завершен
Тосно
72'
А. Золотаренко
3'
В. Романенко
28'
В. Романенко
47'
В. Романенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Тосно
83'
Замена
М. Горелишвили
️️️️
М. Султонов
Замена
В. Пинчук
️️️️
А. Петухов
79'
Желтая карточка
Е. Матрахов
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Золотаренко
72'
69'
Замена
А. Мурнин
️️️️
К. Берхамов
Замена
А. Козлов
️️️️
Ю. Солнцев
63'
61'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Романенко
61'
Замена
Г. Наваловский
️️️️
В. Пономарев
47'
ГОЛ! 0:3!
В. Романенко
Замена
А. Золотаренко
️️️️
А. Апатин
46'
Замена
С. Миронов
️️️️
В. Есин
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
В. Романенко
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Романенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
24
Михаил Горелишвили
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Панов
3
Гаджибеков
5
Пискунов
6
Вихров
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
27
Апатин
27
Есин
77
Андреев
11
Петухов
4-2-1-3
77
Ревишвили
19
Пономарев
3
Зайцев
25
Смирнов
21
Филатов
11
Пазин
25
Бочков
7
Берхамов
28
Султонов
77
Романенко
10
Хадарцев
27
Апатин
14
Золотаренко
14
Золотаренко
27
Апатин
11
Петухов
12
Пинчук
12
Пинчук
11
Петухов
19
Солнцев
44
Козлов
44
Козлов
19
Солнцев
27
Есин
88
Миронов
88
Миронов
27
Есин
28
Султонов
24
Горелишвили
24
Горелишвили
28
Султонов
19
Пономарев
88
Наваловский
88
Наваловский
19
Пономарев
7
Берхамов
27
Мурнин
27
Мурнин
7
Берхамов
77
Романенко
27
Радченко
27
Радченко
77
Романенко
Остались в запасе
Сочи
Тосно
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
1
Алексей Дугнист
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Сочи - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
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Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
МСА Петровский
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