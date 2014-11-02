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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Сочи
Сокол - Сочи: обзор матча 02 ноября 2014
Сокол
02.11.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
77'
А. Дегтярев (П)
62'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Сочи
Желтая карточка
М. Козлов
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Апатин
️️️️
М. Андреев
87'
Замена
С. Миронов
️️️️
А. Петухов
86'
Желтая карточка
В. Есин
77'
Замена
В. Есин
️️️️
Д. Вихров
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дегтярев
77'
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Хубаев
71'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Андреев
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Коротаев
60'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Е. Павлов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
32
Ренат Рахматуллин
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Антон Апатин
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
4-1-1-1-3
91
Скорняков
3
Сурков
29
Горбатюк
91
Суслов
27
Молодцов
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
18
Павлов
11
Дегтярев
24
Коротаев
4-2-2-1-1
13
Панов
4
Сысоев
5
Пискунов
3
Гаджибеков
6
Вихров
10
Матрахов
19
Солнцев
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
11
Петухов
18
Павлов
10
Агапцев
10
Агапцев
18
Павлов
24
Коротаев
10
Сапожков
10
Сапожков
24
Коротаев
2
Хубаев
10
Козлов
10
Козлов
2
Хубаев
6
Вихров
27
Есин
27
Есин
6
Вихров
77
Андреев
27
Апатин
27
Апатин
77
Андреев
11
Петухов
88
Миронов
88
Миронов
11
Петухов
Остались в запасе
Сокол
Сочи
32
Ренат Рахматуллин
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
32
Ренат Рахматуллин
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Сокол - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Локомотив
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