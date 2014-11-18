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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Cибирь
Сочи - Cибирь: обзор матча 18 ноября 2014
Сочи
18.11.2014, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 2
Завершен
Cибирь
52'
А. Золотаренко
63'
М. Андреев
49'
М. Маркосов
86'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Cибирь
Замена
А. Козлов
️️️️
Р. Умаров
90'
+1
Желтая карточка
Д. Чернухин
90'
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Житнев
Замена
С. Миронов
️️️️
А. Петухов
76'
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Золотаренко
73'
71'
Замена
М. Житнев
️️️️
Р. Беляев
71'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
М. Маркосов
Желтая карточка
А. Золотаренко
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Андреев
63'
Желтая карточка
Р. Воробьев
61'
58'
Желтая карточка
М. Маркосов
ГОЛ! 1:1!
А. Золотаренко
52'
51'
Желтая карточка
А. Иванов
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркосов
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Е. Зиновьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Панов
19
Чернухин
3
Гаджибеков
5
Пискунов
10
Матрахов
31
Рогов
84
Воробьев
77
Андреев
11
Умаров
14
Золотаренко
11
Петухов
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
4
Выходил
17
Бухряков
59
Иванов
4
Астафьев
52
Зиновьев
9
Нагибин
37
Чеботару
5
Гладышев
9
Маркосов
11
Умаров
44
Козлов
44
Козлов
11
Умаров
11
Петухов
88
Миронов
88
Миронов
11
Петухов
14
Золотаренко
10
Матяш
10
Матяш
14
Золотаренко
9
Маркосов
32
Скороходов
32
Скороходов
9
Маркосов
Беляев
99
Житнев
99
Житнев
Беляев
52
Зиновьев
7
Беляев
7
Беляев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Сочи
Cибирь
27
Владимир Есин
ЛВ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Сочи - Cибирь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
МСА Петровский
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