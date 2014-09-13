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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 13 сентября 2014
Оренбург
13.09.2014, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
8'
А. Ойеволе
89'
Д. Андреев
82'
Д. Чернухин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сочи
ГОЛ! 2:1!
Д. Андреев
89'
86'
Желтая карточка
А. Петухов
85'
Замена
С. Миронов
️️️️
Р. Умаров
Замена
Ф. Васиев
️️️️
И. Коронов
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Чернухин
77'
Замена
А. Петухов
️️️️
Е. Матрахов
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Кобялко
73'
69'
Замена
В. Есин
️️️️
А. Апатин
Замена
А. Воронкин
️️️️
М. Яковлев
62'
Желтая карточка
Д. Андреев
54'
Желтая карточка
А. Друзин
40'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Кабутов
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Ойеволе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
70
Кабутов
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
9
Яковлев
14
Коронов
22
Кобялко
3-2-2-1-2
35
Смирнов
5
Пискунов
5
Абдулфаттах
19
Чернухин
10
Матрахов
19
Солнцев
27
Апатин
84
Воробьев
77
Андреев
11
Умаров
10
Матяш
14
Коронов
26
Васиев
26
Васиев
14
Коронов
70
Кабутов
10
Парняков
10
Парняков
70
Кабутов
9
Яковлев
3
Воронкин
3
Воронкин
9
Яковлев
22
Кобялко
16
Хазов
16
Хазов
22
Кобялко
27
Апатин
27
Есин
27
Есин
27
Апатин
10
Матрахов
11
Петухов
11
Петухов
10
Матрахов
11
Умаров
88
Миронов
88
Миронов
11
Умаров
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Виктор Демидов
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Оренбург - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газовик
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