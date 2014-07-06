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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Томь
Сочи - Томь: обзор матча 06 июля 2014
Сочи
06.07.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Томь
44'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Томь
90'
+1
Желтая карточка
А. Солосин
90'
+1
Замена
А. Валикаев
️️️️
П. Голышев
90'
+1
Замена
А. Черевко
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
Р. Воробьев
77'
Замена
Р. Умаров
️️️️
В. Есин
77'
74'
Замена
М. Бордачев
️️️️
П. Нехайчик
Замена
А. Петухов
️️️️
С. Матяш
64'
61'
Замена
А. Саная
️️️️
К. Погребняк
Замена
Д. Вихров
️️️️
М. Андреев
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Погребняк
Желтая карточка
В. Есин
34'
30'
Желтая карточка
Н. Баженов
18'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
19
Юрий Солнцев
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
18
Александр Савин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Панов
3
Гаджибеков
5
Абдулфаттах
19
Солнцев
44
Козлов
84
Воробьев
88
Миронов
27
Есин
77
Андреев
10
Матяш
18
Савин
3-2-3-2
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
21
Миланов
44
Башкиров
6
Мурешан
32
Баженов
34
Сабитов
33
Нехайчик
9
Погребняк
72
Голышев
77
Андреев
6
Вихров
6
Вихров
77
Андреев
10
Матяш
11
Петухов
11
Петухов
10
Матяш
27
Есин
11
Умаров
11
Умаров
27
Есин
33
Нехайчик
26
Бордачев
26
Бордачев
33
Нехайчик
72
Голышев
5
Валикаев
5
Валикаев
72
Голышев
9
Погребняк
32
Саная
32
Саная
9
Погребняк
32
Баженов
26
Черевко
26
Черевко
32
Баженов
Остались в запасе
Сочи
Томь
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Демидов
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Сочи - Томь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
МСА Петровский
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