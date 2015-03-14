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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Анжи
Сочи - Анжи: обзор матча 14 марта 2015
Сочи
14.03.2015, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 2
Завершен
Анжи
20'
И. Максимов
34'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Анжи
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Умаров
90'
88'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
В. Сысоев
️️️️
Е. Матрахов
88'
87'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
А. Золотаренко
️️️️
С. Матяш
84'
81'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
75'
Замена
М. Митришев
️️️️
Леонардо
43'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
М. Рогов
39'
Желтая карточка
А. Петухов
36'
34'
ГОЛ! 0:2!
Я. Боли
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
2-2-3-3
31
Арсеньев
6
Вихров
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
53
Казаев
88
Миронов
10
Матяш
11
Умаров
11
Петухов
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
4
Айдов
3
Гаджибеков
2
Аравин
42
Леонардо
20
Мутари
8
Чиркин
78
Максимов
11
Концедалов
10
Боли
10
Матрахов
4
Сысоев
4
Сысоев
10
Матрахов
11
Умаров
27
Есин
27
Есин
11
Умаров
10
Матяш
14
Золотаренко
14
Золотаренко
10
Матяш
3
Гаджибеков
77
Андреев
77
Андреев
3
Гаджибеков
42
Леонардо
95
Митришев
95
Митришев
42
Леонардо
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
Остались в запасе
Сочи
Анжи
71
Олег Яковлев
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Главный тренер
Адьям Кузяев
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
71
Олег Яковлев
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
12
Василий Пинчук
ЦЗ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Сочи - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
МСА Петровский
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