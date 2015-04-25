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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Крылья Советов
Сочи - Крылья Советов: обзор матча 25 апреля 2015
Сочи
25.04.2015, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 4
Завершен
Крылья Советов
45+1'
А. Чочиев (П)
49'
А. Чочиев
53'
С. Божин
82'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Крылья Советов
88'
Замена
М. Палиенко
️️️️
С. Корниленко
85'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Г. Габулов
84'
Замена
А. Померко
️️️️
С. Драгун
82'
Пенальти не реализован!
С. Корниленко
82'
ГОЛ! 0:4!
С. Драгун
78'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
С. Божин
Замена
А. Золотаренко
️️️️
М. Рогов
68'
Замена
О. Яковлев
️️️️
С. Миронов
66'
Вторая желтая
Я. Казаев
59'
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Божин
Желтая карточка
М. Рогов
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Чочиев
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Чочиев
Желтая карточка
Я. Казаев
45'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
2-2-3-3
1
Книга
6
Вихров
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
53
Казаев
88
Миронов
10
Матяш
11
Умаров
11
Петухов
4-1-2-2-1
14
Конюхов
25
Концедалов
90
Бурлак
30
Надсон
47
Божин
15
Цаллагов
21
Драгун
8
Габулов
23
Горбатенко
11
Чочиев
12
Корниленко
88
Миронов
71
Яковлев
71
Яковлев
88
Миронов
31
Рогов
14
Золотаренко
14
Золотаренко
31
Рогов
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
47
Божин
33
Ятченко
33
Ятченко
47
Божин
8
Габулов
12
Симайс
12
Симайс
8
Габулов
21
Драгун
20
Померко
20
Померко
21
Драгун
12
Корниленко
99
Палиенко
99
Палиенко
12
Корниленко
Остались в запасе
Сочи
Крылья Советов
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
Главный тренер
Адьям Кузяев
1
Денис Вавилин
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Сочи - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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