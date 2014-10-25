Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Химик
Сочи - Химик: обзор матча 25 октября 2014
Сочи
25.10.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Химик
36'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Химик
Замена
В. Сысоев
️️️️
М. Рогов
90'
+3
80'
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Лебамба
Желтая карточка
М. Андреев
78'
Замена
А. Апатин
️️️️
М. Андреев
78'
77'
Желтая карточка
А. Еркин
Замена
С. Миронов
️️️️
Е. Матрахов
73'
72'
Желтая карточка
С. Федотов
Желтая карточка
Р. Воробьев
72'
Желтая карточка
А. Петухов
65'
65'
Замена
И. Столбовой
️️️️
М. Гащенков
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Умаров
61'
59'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Касьян
58'
Желтая карточка
А. Самсонов
55'
Желтая карточка
Р. Паштов
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
П. Умарбаев
ГОЛ! 1:0!
М. Андреев
36'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
29'
16'
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Химик
40
Младен Божович
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Антон Апатин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Панов
19
Чернухин
3
Гаджибеков
6
Вихров
5
Пискунов
10
Матрахов
31
Рогов
84
Воробьев
77
Андреев
11
Умаров
11
Петухов
3-2-2-1-2
40
Божович
27
Лебамба
14
Джикия
4
Тагилов
8
Федотов
44
Самсонов
77
Паштов
77
Гащенков
39
Умарбаев
33
Еркин
19
Касьян
11
Умаров
27
Есин
27
Есин
11
Умаров
77
Андреев
27
Апатин
27
Апатин
77
Андреев
31
Рогов
4
Сысоев
4
Сысоев
31
Рогов
10
Матрахов
88
Миронов
88
Миронов
10
Матрахов
39
Умарбаев
77
Костюков
77
Костюков
39
Умарбаев
27
Лебамба
9
Шилов
9
Шилов
27
Лебамба
77
Гащенков
24
Столбовой
24
Столбовой
77
Гащенков
19
Касьян
98
Ильин
98
Ильин
19
Касьян
Остались в запасе
Сочи
Химик
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Демидов
16
Дмитрий Гавриков
ВР
18
Павел Карасев
ОП
17
Сергей Квасов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
18
Павел Карасев
ОП
17
Сергей Квасов
ЦП
Главный тренер
Виктор Демидов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Сочи - Химик
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Химик
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
Вчера, 11:12
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Осинькин прокомментировал скандал вокруг Глушенкова
Вчера, 11:12
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+