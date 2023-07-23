Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сальваторе Боккетти
Новости
Сальваторе Боккетти - новости
Завершил карьеру
30 ноября 1986 (39), Неаполь
#16 | Защитник
186 см | 81 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Боккетти прилетел в Москву. Он назвал фаворита матча «Спартака» и «Оренбурга»
2023.07.23 17:30
4
Фото
Экс-защитник «Спартака» Боккетти возглавил «Верону» из Серии А
2022.10.13 20:20
6
Экс-защитник «Спартака» – главный кандидат на пост тренера «Вероны»
2022.10.12 18:21
1
Агент Боккетти заявил, что экс-игрок «Спартака» в будущем может возглавить клуб из России
2022.06.20 15:50
1
Фото
Экс-игрок «Спартака» и «Рубина» Боккетти стал тренером «Вероны»
2022.06.15 09:38
2
Боккетти: «Меня приглашал «Ювентус», но я перешел в «Спартак». Самое важное решение в жизни»
2021.11.30 19:46
8
Видео
Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Боккетти объявил о завершении карьеры
2021.06.30 17:26
Видео
Боккетти побывал на стадионе «Спартака» и дал интервью на русском языке
2021.05.20 23:58
8
«СЭ»: экс-защитник «Спартака» Боккетти прилетел в Москву для получения российского гражданства
2021.05.17 22:32
5
Боккетти: «Знаю, что однажды вернусь в «Спартак»
2020.05.07 19:35
3
Фото
Жена Боккетти – после отставки Кононова: «Развалить за короткий срок, ничего не построив. Эффект бумеранга»
2019.09.30 00:38
21
Hellas News: «Верона» по совету Боккетти приобретет Глушенкова
2019.08.07 16:49
17
Боккетти: «Лучший тренер «Спартака»? Карпин и Аленичев. С ними было работать комфортнее всего»
2019.07.26 19:15
8
Боккетти: «Была возможность остаться в России, но я не могу представить себя играющим против «Спартака»
2019.07.26 16:53
11
Фото
Боккетти – игрок «Вероны»
2019.07.25 13:29
4
Фото
Боккетти проходит медосмотр в «Вероне»
2019.07.09 12:10
4
Видео
Жена Боккетти: «Дети выросли в атмосфере красно-белых. Это не болезнь, это что-то другое»
2019.07.06 16:35
6
Видео
«Спартак» опубликовал прощальный видеоролик в честь Боккетти
2019.07.06 15:02
2
«Я не прощаюсь. Ромб всегда будет в моем сердце». Боккетти обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба
2019.07.06 14:46
17
Боккетти покинул «Спартак» после шести лет в клубе
2019.07.06 14:37
4
Ди Марцио: Боккетти уже расторг контракт со «Спартаком» и пополнит «Верону»
2019.07.06 01:07
2
Агент Боккетти: «Где игрок продолжит карьеру? В «Спартаке»
2019.07.04 13:44
4
Конов: «Спартак» расторгнет контракт с Боккетти в самое ближайшее время»
2019.07.04 12:50
5
Ди Марцио: Боккетти близок к переходу в «Верону»
2019.07.04 09:00
4
Боккетти может вернуться в «Дженоа»
2019.07.01 14:58
2
Федун: «Зе Луиш готов остаться, а если будет хорошее предложение – уйти. Боккетти вроде бы собирается уйти»
2019.06.30 22:49
9
«Ростов» не собирается подписывать Боккетти
2019.06.29 17:44
«СЭ»: Боккетти хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить 1,2 миллиона
2019.06.27 00:34
7
«Спартак» объявил заявку на сбор в Австрии, Боккетти – вне состава
2019.06.25 18:58
Бокетти может стать игроком «Ростова»
2019.06.20 21:10
7
1
2
3
4
5
Главные новости
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
1
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
1
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+