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    Боккетти – игрок «Вероны»

    «Верона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с центральным защитником Сальваторе Боккетти.

    Итальянец подписал с итальянским клубом контракт сроком до 30 июня 2021 года.

    32-летний игрок перешел в «Верону» из «Спартака» в качестве свободного агента.

    • Московский клуб купил Боккетти у «Рубина» в начале 2013 года за 4,5 миллиона евро..
    • В составе «Спартака» футболист провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Официальный сайт «Вероны»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5944

      ivanthebest 1 час назад

      А получить за него хоть пару лямов - не судьба???

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