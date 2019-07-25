Боккетти – игрок «Вероны»

А получить за него хоть пару лямов - не судьба???
«Верона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с центральным защитником Сальваторе Боккетти.
Итальянец подписал с итальянским клубом контракт сроком до 30 июня 2021 года.
32-летний игрок перешел в «Верону» из «Спартака» в качестве свободного агента.
- Московский клуб купил Боккетти у «Рубина» в начале 2013 года за 4,5 миллиона евро..
- В составе «Спартака» футболист провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.