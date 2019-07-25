Боккетти – игрок «Вероны»

«Верона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с центральным защитником Сальваторе Боккетти.

Итальянец подписал с итальянским клубом контракт сроком до 30 июня 2021 года.

32-летний игрок перешел в «Верону» из «Спартака» в качестве свободного агента.