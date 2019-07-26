Боккетти: «Лучший тренер «Спартака»? Карпин и Аленичев. С ними было работать комфортнее всего»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назвал любимых партнеров по московской команде и ее лучшего тренера, под руководством которого он работал.

– Любимый партнер по «Спартаку» для вас?

– Назову троих: Квинси Промес, Эйден МакГиди и Ивелин Попов. Это люди, с которыми мне было не только приятно играть, но они стали для меня настоящими друзьями вне поля.

– Лучший тренер «Спартака»?

– Для меня это Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев. С ними мне было работать комфортнее всего.