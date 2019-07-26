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    Боккетти: «Лучший тренер «Спартака»? Карпин и Аленичев. С ними было работать комфортнее всего»

    Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назвал любимых партнеров по московской команде и ее лучшего тренера, под руководством которого он работал.

    – Любимый партнер по «Спартаку» для вас?

    – Назову троих: Квинси Промес, Эйден МакГиди и Ивелин Попов. Это люди, с которыми мне было не только приятно играть, но они стали для меня настоящими друзьями вне поля.

    – Лучший тренер «Спартака»?

    – Для меня это Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев. С ними мне было работать комфортнее всего.

    • Боккетти выступал за «Спартак» с начала 2013 года..
    • В составе московского клуба 32-летний футболист провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.
    • 6 июля итальянец расторгнул контракт с москвичами, а 25-го подписал соглашение с «Вероной».

    Источник: Sport24

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