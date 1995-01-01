Боккетти покинул «Спартак» после шести лет в клубе

Спасибо за игру, успехов.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Сальваторе Боккетти. По информации итальянского источника, ближайший сезон футболист проведет в «Вероне».
«Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак».
«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон», – сказано в релизе москвичей.
- В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.
- Его контракт с клубом был рассчитан до 2020 года.
- В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.