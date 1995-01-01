Боккетти покинул «Спартак» после шести лет в клубе

«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Сальваторе Боккетти. По информации итальянского источника, ближайший сезон футболист проведет в «Вероне».

«Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак».

«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон», – сказано в релизе москвичей.