Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Боккетти покинул «Спартак» после шести лет в клубе

    «Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Сальваторе Боккетти. По информации итальянского источника, ближайший сезон футболист проведет в «Вероне».

    «Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак».

    «Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон», – сказано в релизе москвичей.

    • В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.
    • Его контракт с клубом был рассчитан до 2020 года.
    • В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.

    Источник: Твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13266

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Спасибо за игру, успехов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      Evgeni1952 18 минут назад

      Уж не так и плохо он играл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3875

      Persona_non_Grata > Evgeni1952 15 минут назад

      Ну и привозил не мало , да и возраст уже + лимит .

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72229
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru