Ди Марцио: Боккетти уже расторг контракт со «Спартаком» и пополнит «Верону»

По сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти разорвал контракт с клубом. Итальянец продолжит карьеру в «Вероне».

Контракт с поднявшимся из Серии В клубом будет подписан на два года с возможностью продления. Боккетти играет за «Спартак» с 2013 года.

В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.

Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.

Сейчас много трансферных слухов. Кому верить