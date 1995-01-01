Ди Марцио: Боккетти уже расторг контракт со «Спартаком» и пополнит «Верону»

По сведениям сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти разорвал контракт с клубом. Итальянец продолжит карьеру в «Вероне».
Контракт с поднявшимся из Серии В клубом будет подписан на два года с возможностью продления. Боккетти играет за «Спартак» с 2013 года.
- В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
- В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.
Сейчас много трансферных слухов. Кому верить