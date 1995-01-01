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    Конов: «Спартак» расторгнет контракт с Боккетти в самое ближайшее время»

    Центральный защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вскоре покинет московский клуб.

    Как сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, вопрос о расторжении контракта с 32-летним футболистом «Спартак» должен решить в самое ближайшее время.

    Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Дженоа» и «Вероны».

    • Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года.
    • В составе москвичей он провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Ди Марцио: Боккетти близок к переходу в «Верону»

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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