Конов: «Спартак» расторгнет контракт с Боккетти в самое ближайшее время»

Центральный защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вскоре покинет московский клуб.

Как сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, вопрос о расторжении контракта с 32-летним футболистом «Спартак» должен решить в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Дженоа» и «Вероны».

Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года.

В составе москвичей он провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

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